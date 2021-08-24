الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية

الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، البرنامج التدريبي علي نظام المعلومات الجغرافية GIS الذي تم تنفيذه بمركز الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة. 

يأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة، وبناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب مهندسي وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمراكز.
 

ووجهت بإحالة المتدربين المتخلفين عن الحضور دون اعتذار للتحقيق، وإعداد مقترح لتدريب المتخصصين بهذا المجال بكافة المديريات لتأهيل كوادر مدربة، وتقسيم المتدربين لمجموعات أقل عدداََ وتطبيق التباعد الإجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

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خطة التحول الرقمي نائب محافظ الوادي الجديد البرنامج التدريبي نظام المعلومات الجغرافية GIS المتغيرات المكانية المديريات الخدمية لتأهيل كوادر مدربة

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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