مجموعة السبع تطالب طالبان بـ«ضمان ممر آمن» لعمليات إجلاء أفغان

طلب قادة مجموعة السبع من حركة طالبان "ضمان ممر آمن" للأفغان الراغبين في مغادرة البلد "حتى 31 أغسطس وما بعد"، في "أول شرط" تضعه المجموعة للحركة بعد سيطرتها على البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون عبر الشبكات التلفزيونية البريطانية إن "الشرط الأول الذي نضعه بصفتنا مجموعة السبع هو أن عليهم ضمان ممر آمن للراغبين في الرحيل حتى 31 أغسطس وما بعد"، في ختام قمة عبر الإنترنت عقدها قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

وقد أعلن قادة مجموعة السبع أن طالبان "ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء"، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء.

وشددوا على أن أفغانستان "يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية" على بلدان أخرى.

وفي سياق أخر، أعربت إيطاليا الثلاثاء عن أملها في تنظيم اجتماع لمجموعة الدول العشرين لمناقشة ملف أفغانستان في مسعى لتوسيع نطاق المحادثات الدولية المرتبطة بالأزمة لتشمل روسيا والصين.

وعقد قادة مجموعة الدول السبع، بما فيها إيطاليا، اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة الوضع في أفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، وخصوصا مسألة عمليات الإجلاء الجارية من كابول.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق، على أهمية التكتل الذي يضم مجموعة العشرين وتترأسه بلاده إذ يشمل دولا مثل الصين وروسيا والسعودية وتركيا.

وقال للنواب في البرلمان: "نعمل على فكرة قمة مخصصة للتشجيع على إجراء نقاش أعمق بشأن أفغانستان".

وأضاف "سيتعيّن علينا إيجاد تحالفات وإشراك جميع الأطراف المعنيين وخصوصا اولئك في المنطقة، إضافة إلى روسيا والصين".

وأفاد دي مايو أن أفغانستان ستكون محور لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إيطاليا الجمعة.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.