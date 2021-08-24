كامالا هاريس تزور فيتنام وسط توترات مع الصين وتداعيات سقوط كابول

وصلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هانوي اليوم الثلاثاء في أعقاب زيارة استمرت يومين إلى سنغافورة في إطار جولة قصيرة في جنوب شرق آسيا تستهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني.

وجاء وصول كامالا هاريس إلى هانوي بعد نحو أسبوعين من الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان والذي أثار تساؤلات عن التشابه بين سقوط سايجون في عام 1975 وسقوط كابول في أيدي حركة طالبان قبل أيام، وأثار تساؤلات من المنتقدين بشأن جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة.

وكانت كامالا هاريس قد اتهمت الصين اليوم بممارسة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت في تصريحات من سنغافورة إن "تصرفات بكين لا تزال تقوض النظام القائم على القواعد".

وتتداخل مطالبة الصين بمعظم البحر الغني بالموارد مع مطالب العديد من الدول الأخرى بما فيها فيتنام والفلبين، حليفة الولايات المتحدة .