بوتين يأمر بإعطاء المتقاعدين دفعات نقدية قبيل الانتخابات التشريعية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتسديد دفعات مالية بـ135 دولارا للمتقاعدين، في محاولة لحشد التأييد قبيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، والتي يمكن أن تكون بالغة الصعوبة لحزب روسيا الموحدة الحاكم والمتراجعة شعبيته.

وتندرج الدفعات النقدية في إطار حزمة من النفقات الاجتماعية اقترحها بوتين قبيل انتخابات الغرفة السفلى في مجلس الدوما، وسط تراجع شعبية الحزب الحاكم على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي أمر بتسديد مبلغ قدره عشرة آلاف روبل (135 دولارا) لمرة واحدة في سبتمبر، أي عمليا مضاعفة المعاش التقاعدي.

والأحد خلال اجتماع مع مسؤولين في الحزب، قال بوتين إن المتقاعدين هم الأكثر تضررا هذا العام من ارتفاع التضخم.

وارتفع المعدّل السنوي للتضخم في روسيا إلى 6,5 بالمئة، وفق المصرف المركزي الروسي الذي رفع في يونيو معدّل الفائدة الرئيسي إلى النسبة نفسها، في زيادة هي الأكبر منذ أزمة العملة في العام 2014.