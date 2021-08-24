تسليم 12 شابة من المتميزات فى التدريبات المهنية بالمنيا

سلّم مشروع "دعم حقوق الشابات في العمل وتعزيز دورهم في المجتمع المحلي" التابع لمكتب تنمية الفئات الخاصة تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي مطران الإيبارشية، بقيادة الأب بولس نصيف، مسئول مكتب العمل الإيبارشي 12 شابة من المتميزات في التدريبات المهنية بقرية إطسا المحطة منح (كوافير - خياطة- مخبوزات - حلويات)، وذلك لتمكينهم اقتصاديًا.

جاء ذلك في حضور أيمن سعد، المدير التنفيذي، والمؤسسات المشاركة وهي مؤسسة الحق والحياة للتنمية، وجمعية الرحماء بينهم بإطسا، بالإضافة إلى اللجنة المجتمعية بالقرية، وفريق العمل بالمكتب.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم، والذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا.

وخلال الاحتفالات السنوية، التى أطلقتها الكنيسة القبطية خصيصًا لتكريم "العذراء" تلك السيدة التى اكتسبت مكانة كبيرة لدى جميع الطوائف، تستقبل أديرة وكنائس السيدة العذراء مريم الاف الزائرين للاحتفاء بها خلال الـ15 يومًا.

ومن أشهر تلك الأديرة والكنائس "دير السيدة العذراء الشهير بالمخرق، وديرها بـ"درنكة" بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، الذى يستقبل نحو مليونى زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، بالإضافة إلى دير العذراء الشهير ببياض، والذى يقع فى محافظة بنى سويف، ودير العذراء الجنادلة بأسيوط، والعذراء جبل الطير بالمنيا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، الذى يأتى إليها الزوار من مختلف المدن للتبرك منها، بالإضافة لكنيسة العذراء مريم المغيثة بحارة روم.

"صوم العذراء" هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الآخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبى طلباتهم.