الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن لـ«طالبان»: الانسحاب الأمريكي بحلول 31 أغسطس مرهون بالتعاون

القوات الامريكية
القوات الامريكية في كابل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس سيكون مرهون بتسهيل عمليات الإجلاء.

ووجهت واشنطن حديثها إلى حركة طالبان، بعد تحذيرات المتحدث الرسمي للحركة، أمس بضرورة الخروج في الموعد المحدد، وفقا لقناة العربية.

وقال مصدر مسئول في الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن، إنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس، وذلك في تحدٍ لطالبان التي تحدثت عن خطٍ أحمر لايمكن قبوله إذا تم تمديد سحب القوات لما بعد هذا التاريخ، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

وذكرت الصحيفة، إن التمديد سيكون في الأغلب لمجابهة متطلبات الإجلاء والترتيبات الأمنية الأخرى.

وذكر المسؤول الذي تحدث لوكالة رويترز، إن بايدن لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

وأوضح المتحدث، أن الرئيس الأمريكي قد يعلن عن نواياه خلال القمة الافتراضية لزعماء "مجموعة السبع" اليوم الثلاثاء.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابول لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت حركة "طالبان" المتشددة، التي سيطرت على كابول ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء، قائلة إنها لا تنوي الموافقة على أي تمديد.

واشنطن طالبان تمديد الخروج الإجلاء من كابل الولايات المتحدة

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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