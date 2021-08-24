«المصنفات» تضبط شبكة تروج العملات الرقمية المشفرة بالدقهلية (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شبكة بالدقهلية للترويج للعملات الرقمية البيتكوين، حيث تم ضبط ثلاث منصات لـ العملات الرقمية المشفرة تحتوي علي عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

مهام مباحث المصنفات

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أوبصريًا أومقروءً، وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث أن مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية “الجات”، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.

ما هى قضية المصنفات؟

تتمثل القضية الرئيسية لمباحث المصنفات الفنية، فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ووفقًا للاتفاقيات الدولية والتعهدات الناشئة عنها، وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والملكية الفكرية هي كل نتاج العقل البشري من اختراعات وابتكارات وعلامات تجارية، والأدبيات العلمية والأدبية، ولذلك يتم الحفاظ عليها تقديرًا للإبداع وحماية لحقوق أصحابها، وفي حال مخالفة حقوق الملكية الفكرية فإنك معرض للملاحقة من مباحث المصنفات الفنية، وهي نصيحة مهمة يجب أن تعرفها.

ما هي مهمات مباحث المصنفات؟

تعمل مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتي يتم إثباتها من خلال التسجيل فى الشهر العقارى أو براءات الاختراع أوبرقم إيداع بالنسبة للكتب، وكذلك الإنتاج ونشر الإبداع يعطى الأحقية لصاحبه باعتباره أول من نشره.

وتقوم مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على الملكية الفكرية من خلال حملات يومية مستمرة، تشنها الإدارة على الأماكن والجهات التي تسرق الملكية الفكرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وكذلك وزارة الاتصالات، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

يمكن لمباحث المصنفات الفنية، التدخل فى المضمون فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان من شأن مضمون العمل المساس بالأمن القومى، حيث يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للحفاظ على حقوق الآخرين، ويتم عرض الواقعة على النيابة العامة، ولحماية الملكية الفكرية تضم مباحث المصنفات الفنية قسمين الأول لإدارة المصنفات الفنية، والثاني لإدارة المطبوعات، كما أن مباحث المصنفات الفنية تتابع ما يعرض على المقاهي من حيث حصوله على تصريح من اتحاد الإذاعة والتفلزيون، ووزارة الثقافة، وذلك لحفظ حقوق القنوات المشفرة، كما تبحث إدارة مباحث المصنفات الفنية البلاغات الخاصة بسرقة الأفلام والكتب، وبرامج الكمبيوتر، ويتم فحص البلاغات وعرضها على النيابة العامة.

المصنفات وشبكات النت

يأتي من ضمن اختصاصات مباحث المصنفات الفنية فحص البلاغلات الخاصة بسرقة برامج الكمبيوتر وشبكات الإنترنت، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في كل ما يتعلق بالكمبيوتر والإنترنت، وملاحقة سرقة الكتب والأفلام وغيرها من المواد، وعرضها بدون تصريحها على الإنترنت.