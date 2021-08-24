وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية توحيد الصف الوطني

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وخلال اللقاء، تطرق بن مبارك إلى المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى محافظة عدن، لما لذلك من أهمية في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيات الحوثية والبدء في عملية البناء والتنمية، بالإضافة الى الجهود الكفيلة بدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، لوضع حداً لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار المنطقة.

كما تم مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة، من منطلق الروابط والمصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يقوم به المغترب اليمني لتحسين الوضع المعيشي ورفد الاقتصاد الوطني.

بدوره حمّل السفير آل جابر، المليشيات الحوثية مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم اليمني، مشيراً إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق السلام الدائم والشامل وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.