رئيس الوزراء الفلسطيني:  ليس لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين ليس لديهم شريك حقيقي للسلام، وأن إسرائيل ليس لديها نية جدية للمفاوضات المتوقفة منذ عام 2014.

ودعا اشتية، في بيان، لدى استقباله في رام الله وزير الخارجية السلوفيني، أنزي لوغار، سلوفينيا ،التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، إلى المساهمة بدور أوروبي لإحياء العملية السياسية.

وشدد اشتية على أهمية الدور الأوروبي لتحقيق السلام "عن طريق إعادة تفعيل دور الرباعية الدولية للعودة إلى المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية".

مستعدون للسلام على حدود 1967

وقال اشتية: "نحن مستعدون لأي مسار سياسي جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي، ضمن إطار دولي متعدد الأطراف، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، مع القدس عاصمة لها، وحل عادل لقضية اللاجئين".

وأضاف: "الفلسطينيون أصحاب الأرض الأصليون، يعيشون ظروفا استثنائية قاسية وغير عادلة، فإسرائيل تواصل ممارساتها العنصرية بحقهم، وتزيد من رقعة الاستيطان وقبضتها على أرضهم، وتعمل على استمرار حصار غزة وتهويد القدس، والسيطرة على المعابر والأرض والمياه ما يعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين".

وتابع:"نتشارك مع سلوفينيا احترامنا للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وقيم ومبادئ العدالة والحرية والكرامة والمساواة، ونأمل أن تمارس دورها بمطالبة إسرائيل بوقف سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والإعدامات الميدانية".

وجدد اشتية تأكيده إصرار القيادة الفلسطينية، على إجراء الانتخابات العامة المتوقفة منذ عام 2006، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، خاصة فيما يتعلق بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

ونقل البيان عن لوغار تأكيده على دعم بلاده لحل الدولتين وتحقيق سلام عادل وشامل، واستمرار التعاون والعمل المشترك مع فلسطين، ودعمها في كافة المجالات.