رجائي عطية يوجه بإنهاء أزمة أرض نادي المحامين بكفر الشيخ

استقبل رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، فراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ، بمكتبه بالنقابة العامة للمحامين، بهدف الاستماع لمطالب الجمعية العمومية من محامي كفر الشيخ.

وأكد رجائي عطية نقيب المحامين، على ثقته في الأستاذ فراج زعفان نقيب المحامين بكفر الشيخ، وأن العلاقة بينهم علاقة مودة وتقدير واحترام متبادل، منوهًا إلى أنه يتعامل مع الجمعية العمومية لمحامي كفر الشيخ من خلاله.

ومن جانبه شكر نقيب كفر الشيخ رجائي عطية نقيب المحامين على ثقته الغالية، مؤكدًا على سعادته بالحصول على تأشيرة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، بسرعة إنهاء أرض نادي كفر الشيخ وتخليص إجراءاتها.

فيما أعلنت نقابة المحامين الفرعية بحلوان عن فتح تعاون مشترك مع نقابة الإسكندرية، تحت مظلة النقابة العامة، لتوفير «الحقيبة القانونية» للمحامين من النقابتين وطرحها للحجز بداية من اليوم، بمقر نقابة المحامين بالإسكندرية، وكذا مقر نقابة حلوان، وأيضًا لدى الموظف المختص داخل غرفة المحامين بمحكمة المعادي.

وأكدت النقابة الفرعية أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان المجلس الفرعي الراسخ بأن وحدة المحامين وحدة لا انفصام لها، ويقينا منهم بأن على النقابات الفرعية أن تتوحد وتتعاون في سبيل إعلاء الشأن النقابي والخدمي، في إطار الأعراف والتقاليد والأخلاق النقابية.

وتضم الحقيبة القانونية المطروحة للحجز بسعر 50 جنيهًا فقط، مجموعة الأكواد القانونية طبقًا لأحدث التشريعات، معلقًا عليها بأحكام النقض، مع (CD) المجموعة القانونية للكمبيوتر.

وأوضحت النقابة الفرعية أن ذلك يأتي تحت إشراف ورعاية محمد راضي مسعود، ومحمد عبدالوهاب، عضوي المجلس، والنقيب جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، والنقيب عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، ونقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتنسيق من محمد محمود المحامي.