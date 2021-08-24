محافظ مطروح يتفقد ورشة عمل برنامج الأغذية العالمي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل برنامج الأغذية العالمي، والمعرض المقام للمنتجات البيئية والتراثية لعدد من شباب مطروح المشاركين، والتي تعتبر أولى فعاليات منصة التسويق الإلكتروني تحت شعار (أيادي مصر) التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وذلك بمكتبة مصر العامة بمرسي مطروح.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وتهدف ورشة العمل إلي رفع قدرات وتدريب السيدات والباعة العاملين في قطاع المنتجات اليدوية والتراثية لتمكينهم وتطوير قدراتهم للتمكين من استخدام المنصة بشكل احترافي، وكذا تطوير منتجاتهم ورفع جودتها وقيمتها التنافسية مع التسويق الجيد لها.

وانطلقت أولى أعمال الورشة ابتداءً من اليوم 24/8/2021 حتى 26/8/2021 تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح