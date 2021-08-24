جامعة أسيوط: بدء تطعيم الطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية أول سبتمبر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تكثيف جهود إدارة الجامعة من أجل تنفيذ حملة موسعة من العام الجامعى الماضى 2020 /2021 لتطعيم كافة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا فى مقرات طبية متخصصة داخل الحرم الجامعى.

جانب من الاجتماع

وأضاف أن هذا يأتي مع التركيز خلال تلك الفترة من الحملة على تطعيم كافة طلاب الجامعة من الجدد والقدامى، وهو ما يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة صحية وآمنة للأفراد داخل مبانيها ومنشآتها وتعزيزاً لجهود الدولة فى هذا الشأن.

جانب من الاجتماع

وترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعاً يضم الأستاذ رمضان توفيق مدير عام شئون التعليم والطلاب والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية ، والدكتور رضا محمد أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائى والعلاجى بالإدارة الطبية والأستاذ محمود عبدالحافظ مدير إدارة القيد والتسجيل بشئون الطلاب وعدد من المختصين بوحدة نظم المعلومات والمدينة الجامعية وشئون الطلاب المركزية.

جانب من الاجتماع

وكشف الدكتور شحاتة غريب أنه تم خلال الاجتماع وضع خطة موسعة لتنظيم حملات طبية لتطعيم كافة طلاب الجامعة قبل وقت كافى من بدء الدراسة والتى بدأت بشكل فاعل وإيجابى العام الماضى، وذلك لحقن الطلاب من مختلف الفرق الدراسية وهو ما يتم تكثيفه خلال العام الجامعى القادم 2021 / 2022 وذلك عن طريق التنسيق بين الدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطبية والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وهو ما سوف يشمل اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من أجل حقن طلاب الجامعة الجدد ضمن أعمال الكشف الطبى المقرر لها أن تبدأ خلال الشهر القادم.

جانب من الاجتماع

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بدء حقن الطلاب المقبولين للسكن بالمدينة الجامعية أول سبتمبر القادم وذلك وفق جداول زمنية بأسماء الطلاب الذى يتقرر قبولهم فى مقرات طبية مخصصة للطلبة وأخرى للطالبات ، مشيراً إلى أنه منذ فتح باب التسجيل الالكترونى للراغبين فى التقدم للسكن بالمدينة الجامعية تقدم ما يقرب من 6500 طالب وطالبة سوف يتم فحص مدى مطابقتهم لشروط وضوابط القبول للسكن بالمدينة الجامعية وإعلان أسماء المقبولين وأماكن وموعد تلقيهم اللقاح.

جانب من الاجتماع

وشدد الدكتور شحاتة غريب على إلغاء قبول الطالب بالمدينة الجامعية فى حالة رفضه تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذى من شأنه الإضرار بالإجراءات الوقائية التى تتخذها الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة أفرادها، مضيفاً أن على الطالب الذى سبق تطعيمه باللقاح فى وقت سابق أو تمكن فى تلقى اللقاح بمحافظته تقديم ما يفيد تلقيه اللقاح بالفعل حتى يتسنى قبول سكنه بالمدينة.