إضراب بالمستشفيات العامة وتجمع ضد التطعيم الإلزامي في اليونان

يعتزم اتحاد العاملين في المستشفيات العامة باليونان، تنظيم إضراب وتجمع في وسط أثينا بعد غد الخميس، للاحتجاج على التطعيم الإلزامي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد ضد مرض "كوفيد 19-".



وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الثلاثاء أن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، سيستمر من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن المتوقع أن يتجمع المتظاهرون أمام وزارة الصحة في الساعة الحادية عشر صباحا.



كما دعا الاتحاد أعضائه الذين حصلوا على اللقاح، إلى عدم تقديم الشهادات الخاصة بهم التي تفيد بذلك إلى السلطات المعنية، وذلك لمنع عمل سجل يوضح أسماء العاملين الصحيين الذين حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا، وهؤلاء الذين لم يحصلوا عليه بعد.



ومثلما هو الحال في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، يشهد الطلب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تراجعا في اليونان.



ويواجه العاملون الصحيون الذين يرفضون الحصول على اللقاح وقفهم عن العمل بدون الحصول على أجر.



وكان الاتحاد قد أرسل إشعارا قانونيا إلى وزارات الصحة والداخلية والعمل والمالية في وقت سابق من الشهر الجاري، لإبلاغها بقراره بأن العاملين في قطاع الصحة سوف يمتنعون عن الحصول على اللقاح الإجباري.



وقال اتحاد العاملين في المستشفيات العامة باليونان في إشعاره إن توجيه أوامر للعاملين بتقديم شهادة التطعيم أو شهادة بالمرض، بحسب ما يحدده الإطار المؤسسي، "ينتهك حق الفرد في حماية البيانات، ولاسيما البيانات الصحية الحساسة للموظفين".



وأضاف اتحاد العاملين أن ذلك ينتهك الحقوق الدستورية لمن يختار عدم الحصول على اللقاح.



وتحاول الحكومة اليونانية تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح من خلال تقديم إجراءات تحفيزية، مثل منح من يحصل على اللقاح من الشباب بطاقة دفع بقيمة 150 يورو (180 دولار).



ومع ذلك، صار التطعيم إجباريا في بعض القطاعات مثل الصحة أو الجيش.