الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مطبعة في السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين بسرقة مطبعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة تلقيه بلاغا من صاحب مطبعة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية– مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دراجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدية.

بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عتلة حديدية السيدة زينب حبس نيابة السيدة زينب الجزئية تحريات المباحث

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وائل لطفي

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