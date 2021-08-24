الصحة الإماراتية: تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 711 ألفًا و428 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إلى شفاء 1675 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 694 ألفًا و260 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2026 حالة.



وأضاف البيان أن الوزارة قامت بإجراء 325,118 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الإثنين، عن تقديم 29 ألفًا و480 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة أنباء الإماراتية "وام"- أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن بلغ 17 مليونًا و728 ألفًا و966 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيًا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.