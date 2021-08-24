الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الزاوية الأسمرية بليبيا تعلن تخرج 132 طالب من حفظة القرآن الكريم

الأسمرية تكرم حفظة
الأسمرية تكرم حفظة القرآن الكريم بليبيا

أعلنت الزاوية الأسمرية الصوفية بليبيا، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من الطلاب حفظة كتاب الله ودارسي العلوم الشرعية ، والذين وصل عددهم 132 طالب من كافة ربوع ليبيا، حيث تم إقامة حفل تكريم لتخريج الدفعة الجديد بحضور مشايخ وعلماء الزاوية الأسمرية الصوفية. 

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الأسمرية تكرم حفظة القرآن الكريم بليبيا 

وقالت الزاوية الأسمرية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمي بالفيس بوك" نقول لأتباع ومريدي الزاوية الأسمرية بارك الله فيكم أينما كنتم وكما عودتكم زاوية ومنارة الشيخ سيدي عبدالسلام الأسمر الفيتوري وكما عهدتم حرص القائمين عليها وحرص مشايخها في السير على الدرب الذي أسسها لأجله مؤسسها الشيخ سيدي عبدالسلام الأسمر الفيتوري من تحفيظ للقرآن الكريم وتدريس لعلومه ونشر للسنة النبوية المطهرة، فقد  أقيم اليوم بهذه المنارة احتفال ديني مهيب برعاية نظارة ولجنة أوقاف الشيخ الأسمر تم فيه تخريج عدد (132) طالبا من حفظة كتاب الله العزيز من شتى ربوع وطننا الحبيب.

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الأسمرية تكرم حفظة القرآن الكريم بليبيا 

وقد حضر الاحتفال مشايخ هذه الزاوية إلى جانب عدد من أولياء أمور الخريجين كما حضر مجموعة من الوجهاء وأهل الخير والصلاح من هذه المدينة وخارجها وقد تم تكريمهم بتوزيع شهائد شكر وتقدير للخريجين وفي هذا المقام وهذه اللحظات المباركة الطيبة تتقدم زاوية الشيخ سيدي عبدالسلام الأسمر بأحر التهاني والتبريكات للخريجين ولذويهم سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

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الأسمرية تكرم حفظة القرآن الكريم بليبيا 

الجدير بالذكر، أن الزاوية الأسمرية أسسها الشيخ عبد السلام الأسمر أحد كبار علماء التصوف الإسلامى،  حوالي سنة 912 هـ 1491 م بمدينة زليتن بغرب ليبيا ،وحملت منذ ذلك الوقت اسم مؤسسها ،وعُدت هذه الزاوية أحد أهم المراكز الإسلامية في ليبيا وذلك لدورها الكبير في نشر تعاليم الإسلام منذ أكثر من خمسة قرون.

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الأسمرية تكرم حفظة القرآن الكريم بليبيا 

كما أنها تعتبر حلقة وصل ربطت بين أهم المراكز الإسلامية في شمال أفريقيا فهي أهم مدرسة إسلامية تقع بين جامع الأزهر في مصر شرقاً وبين جامع الزيتونة بتونس غرباً وصولا إلى جامعة القرويين بفاس.

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الأسمرية تكرم حفظة القرآن الكريم بليبيا 

ولا يزال هذا المركز الإسلامي يحظى باهتمام كبار العلماء المسلمين ،فقد قام بزيارته علماء مهمين على مستوى العالم الإسلامي وألقوا في المسجد والجامعة العديد من المحاضرات والدروس ومن هؤلاء العلم.

الزاوية الأسمرية بليبيا تخريج دفعة جديدة حفظة كتاب الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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