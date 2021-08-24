الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: مخزون اللقاحات ضد كورونا في أفغانستان يكفي لأسبوع

لقاح كورونا
لقاح كورونا

عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في أفغانستان، وذلك في ظل الأزمة الراهنة للبلاد إثر سيطرة حركة طالبان علي السلطة وهروب الرئيس الافغاني للخارج.

وقالت المنظمة، في تصريحات أوردته موقع الحرة، إنها تخشى من أن تؤدي اضطرابات أفغانستان إلى ارتفاع بنسبة إصابات فيروس كورونا، لافتة إلى أن مخزون اللقاحات ضد كورونا في أفغانستان لا يكفي إلا لأسبوع.

كما أكدت الصحة العالمية أنه بالرغم من أن غالبية المنشآت الطبية في أفغانستان ما زالت تعمل ومتاحة، إلا أن بعض المصابين بكورونا يخشون الذهاب إلى العيادات لتلقي العلاج.

تعطل وصول الأدوية ولقاحات لأفغانستان

وكان أكد طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الاضطرابات في مطار كابول تعطل وصول الإمدادات الصحية الأساسية والأدوية إلى أفغانستان.

وأشار المتحدث باسم المنظمة- في مؤتمر صحفي بجنيف- إلى أن "الصراع المستمر في البلاد يتسبب في خسائر فادحة في النظام الصحي الهش بالفعل هناك، والذي يواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية مع استمرار أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثر عمليات التطعيم بالاضطراب في البلاد، إضافة إلى تأثر برامج التطعيم الأساسية الأخرى بشكل كبير".

وأكد أنه تم تعليق تقييم الاحتياجات وتقديم الخدمات من قبل الفرق الصحية المتنقلة وشركاء المجموعة الصحية على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ بسبب انعدام الأمن والوضع غير المتوقع في كابول، محذرًا من أن انقطاع الخدمات الصحية قد تكون له عواقب وخيمة.

ولفت إلى أن أفغانستان لا تزال واحدة من بلدين يتوطن بهما مرض شلل الأطفال في العالم، كما حذر من أن أي تأخير أو تعطيل لحملات شلل الأطفال سوف يعرض صحة الأطفال الأفغان للخطر بشكل مباشر.

كم أعرب عن قلق منظمة الصحة العالمية البالغ إزاء السلامة والاحتياجات الإنسانية التي تتكشف في أفغانستان، بما في ذلك خطر تفشي الأمراض وسرعة انتقال وباء كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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