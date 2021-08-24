تغييرات إدارية في هيئة نظافة القاهرة

أصدر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قرارا بتعيين أسعد محمد مديرا عاما للورش الإنتاجية والإشراف العام على الإدارة العامة للمخازن.

كما أصدر قرارا بندب حسام علي محمد القالع إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة.

كان عقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اجتماعًا لمراجعة خطة التشغيل بكل منطقة ومطالب كل مدير منطقة من المعدات والسيارات والقضاء على بؤر القمامة في أحياء القاهرة.

وشدد الشرشابي، على عدم قبول الأعذار تحت أي مسمى، هذا وكلف قسم المتابعة برفع تقارير النظافة على مدار الساعة يوميًا ليلًا ونهارًا وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه مديري المناطق ورؤساء الأفرع في تنفيذ المهام المكلفين بها في منظومة النظافة.

وطلب رئيس الهيئة استمرار العمل والمجهود المبذول في جميع أنحاء القاهرة لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين والمحاور وتحت الكباري في مناطق القاهرة الأربعة.

حضر الاجتماع رئيس المركزية للنظافة ومستشار رئيس الهيئة للنظافه ومديري المناطق الاربعة ومدير عام الهيئة ورئيس المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس المركزية للشئون الفنية ومدير عام الجراچات ومدير عام المخازن ومدير عام الإنقاذ المركزي.

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة ، ومدير الإشغالات بحى شرق مدينة نصر عن العمل وإحالتهما للتحقيق لتقاعسهما فى أداء الأعمال المنوطة بهما وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحى .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحى شرق مدينة نصر لمتابعة سير العمل به .

ووجه محافظ القاهرة بمد مواعيد متعهدى النظافة للعمل على مدار اليوم وفسخ عقد أى متعهد مقصر على الفور وتفعيل وحدات الرصد البيئى بالمحافظة وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة.

وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحى مسئول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.