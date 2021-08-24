«فخر أبيها».. وزيرة التجارة تكرِّم فريال أشرف بطلة «أولمبياد طوكيو 2020»

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حفل تكريم البطلة فريال أشرف، بطلة مصر الفائزة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 والذي أقيم بمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ووالد ووالدة البطلة، حيث إن والدها أشرف عبدالعزيز – يعمل مديرًا عامًا للشؤون المالية والإدارية بالجهاز.

وقالت الوزيرة إن الإنجاز الذي حققته فريال أشرف كأول فتاة مصرية تفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأوليمبية فخر لكل الشباب بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة، كما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين، حيث إن صناعة البطل الرياضي تحتاج إلى مجهود ومثابرة، مؤكدة في هذا الإطار أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية ويسطرون أسماءهم في تاريخ الرياضة.

وأضافت جامع أن السنوات القليلة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية لمنظومة الرياضة على مستوى الجمهورية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب المصري بما يسهم في إتاحة الفرصة للشباب من كافة أرجاء مصر لشق طريقهم نحو تحقيق أحلامهم الرياضية.

ووجهت جامع الشكر للبطلة فريال أشرف وأسرتها وكل من ساهم في هذا النجاح من مدربين وقيادات رياضية، متمنية للبطلة دوام النجاح والتوفيق في مستقبلها الرياضي.

من جانبه قال الدكتور محمود ممتاز –خلال الاحتفالية- إن فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية ومثالًا يحتذى به في التحدي والإصرار والعزيمة والمثابرة للوصول إلى ما حققته، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح ورفع راية مصر في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من البطولات العالمية، موجهًا الشكر لوالدها وأسرتها التي عملت على ثقل موهبتها حتى حصدت الميدالية الأولى على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه، وحققت إنجازًا يضاف إلى قائمة شرف الرياضة المصرية.

وأعرب والد البطلة أشرف عبد العزيز عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لمعالي وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع، وللدكتور محمود ممتاز رئيس الجهاز، على الاحتفاء بكريمته ووسط زملائه من العاملين بالجهاز.

فيما أعربت البطلة عن سعادتها بالتكريم والاحتفالية، وقالت إن هذا التكريم يمثل لها حالة خاصة كونه جاء داخل مقر عمل والدها الذي منحها هو ووالدتها كل الدعم سواء في حياتها الرياضية والدراسية.