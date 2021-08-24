الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأفضل على مستوى الجمهورية..

وزير الشباب والرياضة يكرم مركز شباب الساحة بسوهاج

صورة التكريم
صورة التكريم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز شباب الساحة في محافظة سوهاج كأفضل مركز شباب على مستوى الجمهورية جاء ذلك في إطار فعاليات مهرجان دوري التميز 2020-2021 وتسلم التكريم من وزير الشباب والرياضة ياسر صابر مدير مركز شباب الساحة ممثلًا عن النائب خالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة مركز شباب الساحة وبحضور الدكتور فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة سوهاج.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحصل فيها مركز شباب في محافظة سوهاج على جائزة أفضل مركز على مستوى الجمهورية من وزارة الشباب والرياضة، ويعود هذا الإنجاز إلى الطفرة التي شهدها المركز عقب تولي النائب خالد أبوالوفا إدارة المركز حيث تم تطوير الملاعب وأبرزها ملاعب الكرة الطائرة وهي الوحيدة على مستوى سوهاج، وملاعب كرة السلة، وملاعب كرة اليد، بالإضافة إلى المشاركة في أكبر الأكاديميات وأيضًا المشاركة في جميع الألعاب والاتحادات الرياضية، وأبرز هذه الألعاب  كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد والتايكوندو والكاراتيه والمصارعة وتنس الطاولة، كما أن مركز شباب الساحة دفع بعدد من لاعبيه للدوري الممتاز في كرة القدم أبرزهم اللاعب أحمد عاطف في نادي وادي دجلة واللاعب يوسف عطا في الاتحاد السكندري، كما دعم المركز شتى المنتخبات المصرية في جميع الألعاب بمجموعة من اللاعبين الموهوبين، كما أصبح يتردد على المركز يوميًا الآلاف من المستفيدين من الخدمات والأنشطة الرياضية داخل المركز.

الاتحاد السكندرى المصارع الرى خالد كريم محافظ رئيس مجلس إدارة تطوير المصرية إنشاء شباب الشباب والرياضة دعم تكريم مجلس ادارة

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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