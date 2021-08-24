الأردن يمنح إجازة لاستخدام لقاح سينوفاك الصينى المضاد لكورونا

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، نزار مهيدات، عن منح لقاح سينوفاك الصيني، إجازة التسجيل الطارئة في الأردن.

وقال مهيدات للتلفزيون الأردني الرسمي، إن الأردن، وإلى اليوم، قد سجل 9 لقاحات، تم تداول 3 منها بشكل مستمر وهي سينوفارم الصيني، وفايزر الأمريكي، واسترازينيكا البريطاني، مبينًا أن الفترة الماضية شهدت استخدام لقاح حياة فاكس الإماراتي، واللقاح الروسي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 15 وفاة و976 إصابة جديدة بكوفيد-19 في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10308 وفيات، و790450 إصابة.

وأظهر الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد المسجلين في منصة اللقاح ضد فيروس "كوفيد-19" وصل إلى 3871956، وعدد متلقي الجرعة الأولى 3372285، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2763675.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.