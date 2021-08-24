الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عُمان تلغي الحجر الصحي للمحصنين القادمين إلى أراضيها

كورونا في سلطنة عمان
كورونا في سلطنة عمان

قررت سلطنة عُمان إلغاء قيود الحجر الصحي على القادمين إليها من جميع المنافذ اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر المقبل، بحسب بيان رسمي لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان.

وقالت الهيئة في بيان: "يُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين إلى السلطنة الذين يبرزون شهادة فحص (PCR) لـ (كوفيد-19) متضمنة رمز التحقق بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من المرض صادرة من أحد المختبرات الطبية المعتمدة على ألا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة، 96 ساعة للرحلات التي تزيد مدتها على 8 ساعات شاملة التوقف في مطارات أخرى، و72 ساعة للرحلات التي تقل مدتها عن 8 ساعات".

وأكد بيان هيئة الطيران المدني أنه تم إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.

وذكر البيان أنه يسمح بدخول السلطنة لجميع المواطنين العمانيين، والمقيمين، وحاملي تأشيرات الدخول وجميع من لا يتطلب سفره إلى السلطنة الحصول على تأشيرة دخول، وكذلك من يمكنه استخراج التأشيرة عند الوصول حسب النظام المعمول به سابقًا.

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وائل لطفي

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