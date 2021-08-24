الرئيس الأمريكى يبحث هاتفيا مع جونسون الوضع فى أفغانستان

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا اليوم مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تطورات الموقف في أفغانستان.



و أشار بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم إلى أن الجانبين ناقشا جهود الدبلوماسيين والعسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا لإجلاء مواطنيهم والموظفين المحليين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر.



و أوضح البيان أن بايدن وجونسون بحثا كذلك الخطط الخاصة باجتماع قادة مجموعة السبع الافتراضية، تأكيدا على أهمية التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء في إدارة الموقف الراهن وتبني توجه مشترك بشأن أفغانستان.

و في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

و قال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

ومسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

و قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

و كان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.