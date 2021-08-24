الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. الكاتبة هويدا صالح فى ضيافة بيت المثقفين العرب

الكاتبة هويدا صالح
الكاتبة هويدا صالح

تحل الكاتبة الناقدة دكتورة هويدا صالح، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات، بيت المثقفين العرب، وبمشاركة الكتاب والمبدعين: الناقد التونسى عبد الدائم السلامى ــ الكاتبة الجزائرية سهيلة بورزق ــ دكتور محمد سمير عبد السلام، وتدير الأمسية وتقدمها الشاعرة إبتسام أبو سعدة. وذلك عبر تطبيق زووم للبث المباشر.

 

ومن المقرر أن تتناول الدكتورة هويدا صالح في لقائها الحديث عن رواياتها وهي: "عشق البنات" و"جسد ضيق" و"ممرات للفقد" و"عمرة الدار". 

 

كما تتطرق الأمسية إلي وكتاباتها النقدية أيضا مثل صورة المثقف في الرواية الجديدة، والهامش الاجتماعي في الأدب، ونقد الخطاب المفارق، السرد النسوي بين النظرية والتطبيق.

 

يشار إلى أن هويدا صالح، روائية وناقدة مصرية. حصلت على درجة الماجستير في النقد الأدبي بأطروحة عنوانها "صورة المثقف في الرواية المصرية الجديدة في الفترة من 1990 إلى 2000، دراسة تحليلية في نماذج مختارة"، وحصلت على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي بأطروحة عنوانها "الهامش الاجتماعي في الرواية من منظور منهج سيسيو ثقافي".

 

وسبق وصدر للكاتبة هويدا صالح أعمال: سكر نبات (مجموعة قصصية) صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ 1996. عمرة الدار (رواية) صدرت عن: الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ 2007 .عشق البنات (رواية) ـ روايات الهلال ـ 2008 .الحجرة 13 (متتالية قصصية) ـ دار دوّن للنشر 2010.


صورة المثقف في الرواية الجديدة ـ دار رؤية للنشر والتوزيع. بيوت تسكنها الأرواح ـ الهيئة العامة للكتاب ـ سلسلة كتابات جديدة. ممرات للفقد، رواية ، الدار العربية للعلوم ناشرون بالتعاون مع نادي جازان الأدبي نقد الخطاب المفارق ، النقد النسوي بين النظرية والتطبيق ـ دار رؤية للنشر والتوزيع ـ 2014. الهامش الاجتماعي في الرواية ـ دار رؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة ـ 2015.

 

كما صدر لها مجموعة دراسات منها : صورة المرأة في السرديات العربية ،دراسة قدمت لمؤتمر البشروش في تونس عام 2006 .أسئلة القصة القصيرة، دراسة قدمت لمؤتمر أدباء مصر ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2007 .الشرق الأوسط يكتب سيرته الذاتية، دراسة تحليلية في السيرة الذاتية والسير الذاتية نشرت في مجلة الدوحة عام 2009 ضمن ملف عن السيرة الذاتية، طرائق السرد في الرواية الجديدة ، بحث قدم لمؤتمر الرواية العربية في المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، بلاغة السرد في الرواية العربية ، ـ بحث محكم، نشر في مجلة بلاغات التي تصدر عن جامعة تطوان بالمغرب عام 2008 .السير ذاتية في الكتابة الجديدة ـ بحث محكم، نشر في مجلة فصول المصرية.

بيت المثقفين العرب الكاتبة هويدا صالح عمرة الدار عشق البنات جسد ضيق ممرات للفقد

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