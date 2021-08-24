السعودية وباكستان يبحثان تعزيز وتطوير التعاون العسكرى بين القوات المسلحة فى البلدين

بحث نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف بالمملكة السعودية الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في العاصمة السعودية الرياض، مع مدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر، تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين استعرضا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 542 ألفا و354 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه تم تسجيل 741 حالة تعاف جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 529 ألفا و377 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليكون إجمالي الحالات 8 آلاف و490 حالة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.