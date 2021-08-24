ممنوع من دخول بريطانيا.. لاجئ أفغانى يصل لندن على متن طائرة بريطانية

بالرغم من وضعه ضمن قوائم المنع من دخول بريطانيا، وصل لاجئ أفغاني إلى لندن، اليوم الاثنين، قادما من أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الإثنين، أن الشخص وصل على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء من مطار كابول، لافتة أن هذا الشخص وصل إلى برمنجهام في وسط إنجلترا.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح ماذا حدث لهذا الشخص لكنها نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اكتشاف قدومه إلى بريطانيا يظهر الفائدة من القائمة، فيما لم يصدر تعليق عن الحكومة البريطانية حتى الآن.

وتهدف قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا إلى منع من يشتبه بأنهم متشددون أو يمثلون تهديدا أمنيا من المجيء إلى البلاد.

وتواصل بريطانيا عمليات إجلاء رعاياها وعدد من الأفغان من كابول حيث تسيطر طالبان على محيط مطارها الدولي، عبر دبي التي تحط فيها الطائرات في طريق عودتها.

ويتواصل إجلاء آلاف الدبلوماسيين والأجانب والأفغان الذين عملوا معهم، في ظروف صعبة في كابول منذ سقوطها في قبضة طالبان.

ومنذ سقوط كابول، أقيم جسر جوي تشارك فيه طائرات من العالم أجمع لإجلاء الأجانب والأفغان، من مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد.

تمديد الإجلاء

من ناحية أخرى دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، إلى تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من أغسطس الجاري.

وقال لودريان - في تصريحات صحفية من قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة، حيث أقامت فرنسا جسرا جويا لمن تم إجلاؤهم من كابول، أوردتها قناة (فرانس 24) في نشرتها بالإنجليزية - "نحن قلقون حيال الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في الـ31 من أغسطس، هناك حاجة إلى وقت إضافي لاستكمال العمليات الجارية".

كان وزيران بريطانيان قد أفادا، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد الموعد النهائي للإجلاء من أفغانستان عندما يناقش قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هذه الأزمة غدا.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، إن مهمة قواتها الآن هو إجلاء أكبر عدد من الناس بأسرع وقت ممكن وتأمين مطار كابول في الوقت ذاته، قائلا: "لدينا والإمكانيات والقوة اللازمة لضمان إجلاء الأمريكان عبر مطار العاصمة الأفغانية".

وقال البنتاجون في بيان، إن "الخطط حاليا لطلب المزيد من القوات لتأمين عمليات الإجلاء من مطار كابول، موضحا أن قواته تواصل العمل على مساعدة الأمريكيين على الوصول إلى بوابة مطار العاصمة.