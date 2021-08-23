الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فورين بوليسي: طالبان قررت إنشاء مجلس رئاسي للحكومة

طالبان
طالبان

أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن حركة طالبان سوف تشكل مجلس للحكومة مؤلف من 12 شخصا لقيادة أفغانستان.

وقالت المصادر في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي، أن قادة حركة طالبان يسعون  لتشكيل إدارة مقبولة لدى المجتمع الدولي عبر أعضاء الأكثر مرونة فيما بينهم.

وأشارت إلى أن المجلس سيضم أقوى ثلاثة قيادات بالحركة على رأسهم الملا عبد الغني بردار ، المؤسس المشارك لحركة طالبان، ومعه الملا محمد يعقوب نجل مؤسس الجماعة الملا محمد عمر، والرجل الذي يقف وراء الاستراتيجية العسكرية المنتصرة، وفقا للمجلة.

فيما أكدت أن الرجل الثالث هو خليل حقاني ، أحد كبار الشخصيات في شبكة حقاني ، المسؤول عن بعض أكثر الهجمات خلال العشرين عامًا الماضية، والذي تم إدراجه على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة. 

واعتبرت المجلة أن الحكومة الجديدة سوف تتجنب استراتيجية الرئيس أو حتى الأمير، وهو اللقب الذي زعمه القادة السابقون لتمرد طالبان ، بمن فيهم الملا عمر. 

وكان  مسؤول في طالبان، كشف السبت الماضي، أن الحركة تجري مشاورات من أجل تشكيل "حكومة شاملة"، فيما قال مسؤول آخر إن الحركة تدرس "إطار حكم جديد لأفغانستان"، بيد أن تقارير تتحدث عن ملاحقات انتقامية تثير المخاوف من عدم تسامح الحركة.

طالبان حكومة طالبان ملا عمر أفغانستان فورين بوليسي

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وائل لطفي

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