الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عازف العود حازم شاهين يتألق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

انتهى منذ قليل حفل المطرب وعازف العود حازم شاهين وفرقته ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي الدولي للموسيقى والغناء.

IMG-20210823-WA0004
مهرجان القلعة

وأقيم الحفل على خشبة مسرح محكى القلعة وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة. 

IMG-20210823-WA0005
مهرجان القلعة

ومن المقرر أن يقام مساء غدا الثلاثاء حفلا غنائيا للمطربة الأردنية نداء شرارة، في الثامنة مساء حفلا فنيا ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى ويتضمن الحفل مختارات من أبرز أعمالها الخاصة منها "سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة" بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

IMG-20210823-WA0013
مهرجان القلعة

يليها وفي العاشرة مساء أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي يقدم حفلا يتضمن نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة في مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب منها (بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عملك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها) إلى جانب أحدث أعماله "لو سمحتوا".

IMG-20210823-WA0011
مهرجان القلعة

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى و الغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء و العزف و أشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان و فرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان قلعة قلعة صلاح الدين الأيوبي الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. عودة المصريين العالقين فى أفغانستان على متن طائرة حربية إلى القاهرة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

مصري عائد من أفغانستان: نشكر الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل