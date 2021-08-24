الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العنانى: ورش عمل للتعرف على ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر

اجتماع لجنة خبراء
اجتماع لجنة خبراء الترويج السياحى

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الاجتماع الأسبوعي للجنة "خبراء الترويج السياحي" بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعروضة على اللجنة.

 

واستهل الاجتماع باطلاع أعضاء اللجنة على الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي والذي كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.

 

وأشار العناني إلى أن هذه الاستراتيجية شهدت على مدار الأشهر الماضية العديد من المناقشات من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات واللجان المختلفة، منوهاً إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنظيم عدد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج السياحي لمصر.

 

وأشاد أعضاء اللجنة بهذه الاستراتيجية وبما تتضمنه من محاور سيتم العمل من خلالها للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

كما تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة الخطة الدعائية للمقصد السياحي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، حيث قام ممثلو الشركة الدولية التي تتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة باستعراض خطتهم الحالية للترويج للمقصد المصري في هذه الأسواق من خلال هذه المواقع، من حيث طبيعة المحتوى الدعائي وما يتضمنه من منشورات وصور وفيديوهات قصيرة.

 

بإلاضافة إلى أنه تم مناقشة سبل الاستفادة من بعض الأحداث والفعاليات الهامة التي سيتم تنظيمها في مصر خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر وتسليط الضوء علي المقومات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، كما تم بحث بعض المقترحات الخاصة بالترويج لمدينة سانت كاترين فى إطار مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

 

ولجنة خبراء الترويج شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

وزارة السياحة والآثار الاستراتجية الاعلامية الترويج السياحي خالد العناني وزير السياحة والآثار لجنة خبراء الترويج السياحى

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وائل لطفي

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