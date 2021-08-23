الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استثمارات بترولية وتحسن الصادرات.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:


استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21-2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18-2019 ــ 21-2022)، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية، وتتجلى أهميّة هذا القطاع في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3548375

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا بنسبة 14.6%، لتسجل 203.4 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 177.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2019 وأبريل 2020، لافتًا إلى استحواذ الدعم والمنح والمزايا على 16.8% من إجمالى مصروفات الدولة خلال تلك الفترة.

https://www.dostor.org/3548572

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا بنسبة 14.6%، لتسجل 203.4 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 177.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2019 وأبريل 2020، لافتًا إلى استحواذ الدعم والمنح والمزايا على 16.8% من إجمالي مصروفات الدولة خلال تلك الفترة.

https://www.dostor.org/3548572


أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا لتسجل 1.2 مليار دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.9%، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا مسجلة 525.7 مليون  دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 429.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 22.5%.

https://www.dostor.org/3548234
 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد خطة استثمارات الاحصاء صادرات بترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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