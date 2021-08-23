وزيرة الخارجية الليبية والمبعوث الأممى يبحثان مستجدات الأوضاع فى البلاد

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.

وأكدت المنقوش وكوبيش، خلال لقائهما اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، على المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.



وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.



في سياق آخر، نفت السلطات الليبية تسلل إرهابيين إلى تونس، مؤكدة أن قاعدة الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، ولا يمكن أن تكون منطلقًا لتنفيذ أي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان: "ننفي نفيًا قاطعًا مزاعم تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية إلى تونس"، موضحة أن القاعدة تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية، ولا يمكن أن تكون منطلقًا لتنفيذ أي أعمال إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار".

وأكدت وزارة الداخلية الليبية، في رسالة موجهة إلى الإنتربول فرع تونس، للرد على مزاعم أوردها إنتربول تونس تتحدث عن تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية الجوية نحو تونس قبل أيام- أن الأجهزة الأمنية في ليبيا تتابع بشكل دقيق المنطقة، وترصد أي تحركات مشبوهة.

وكانت سلطات الأمن التونسي، قد نجحت فى الإطاحة بإرهابي تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابى، وتسلل مؤخرًا من ليبيا، حيث تلقى تدريباته، وخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية شرق تونس.