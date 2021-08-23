النرويج تؤكد على تعزيز الشراكة مع السودان

أكد داج إنج بوليستين، وزير التنمية الدولية النرويجي، وقوف بلاده إلى جانب السودان، وبذلها كل الجهود لتقوية الشراكة بين البلدين.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الإثنين، في الخرطوم، مع وزير التنمية الدولية النرويجي.

وقال بوليستين- في تصريح صحفي- إنه بحث مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الجهود المبذولة لإصلاح بعض القطاعات والترتيبات التي تبذلها الحكومة للتحضير للانتخابات القادمة، منوهًا بالجهود التى بذلتها بلاده ضمن مجموعة "الترويكا" (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، لإعفاء ديون السودان.

وعبر عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة الإنتقالية لتحقيق السلام، وإنجاز عملية التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مملكة النرويج والسودان، معربا عن أمله في أن تكون مثل هذه الزيارة فرصة للاستمرار في دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وشدد وزير التنمية الدولية النرويجي، على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الشباب، لمواجهة العقبات والتغلب على الصعوبات.