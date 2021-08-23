المستقبل يتشكل.. كل شىء عن الجامعات الأهلية مع بدء الدراسة بها

بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعداداتها المكثفة لافتتاح الجيل الأول من الجامعات الأهلية لاستقبال الطلاب، بدءًا من العام الدراسى المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهى نموذج متطور من الجامعات، وتهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور ممن لم يحظ أبناؤهم بفرصة الالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية، كما تعد بديلًا عن الجامعات الخاصة.

ويتضمن الجيل الأول من الجامعات الأهلية ٤ جامعات هى: العلمين الدولية والجلالة والملك سلمان الدولية والمنصورة الجديدة، وجميعها جامعات ذكية، تمثل رافدًا جديدًا لفرص التعليم العالى فى مصر، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تُلبى احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما سيكون لها دور بارز فى خدمة قضايا التنمية فى المحافظات المختلفة.

«الدستور» تستعرض، فى السطور التالية، آلية العمل بتلك الجامعات الأهلية الجديدة، والفرق بينها وبين الجامعات الحكومية والخاصة، وشروط وضوابط الالتحاق بها، ومصروفاتها الدراسية، بالإضافة إلى الكليات والبرامج والمقررات التى تدرسها كل جامعة من الجامعات الأهلية الأربع.

تقبل الحاصلين على الشهادات المصرية والمعادلة.. وتشترط اجتياز الاختبارات الإلكترونية

وفقًا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فإن نظام القبول بالجامعات الأهلية يشمل الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية مثل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وكذلك الشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الجديدة على المجموع الاعتبارى للطالب، الذى يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى بمعدل ٧٠٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها، و٢٥٪ للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع، بالإضافة إلى ٥٪ لاختبار التفكير النقدى.

وأتاحت وزارة التعليم العالى للطلاب إنشاء حساباتهم على المواقع الإلكترونية للجامعات الأهلية، وحددت القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم، ويحق للطالب تسجيل رغباته فى الالتحاق بأى من تلك الجامعات حتى ٢٠ رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

ويسمح موقع التقديم للطالب بالتعديل فى البرامج المختارة من قبل، كما يسمح بتعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة إلى جانب كل رغبة، طالما لم يضغط الطالب على زر إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر له.

ويُشترط اجتياز الطالب اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة للالتحاق بالجامعات الأهلية، وعقدت بالفعل الجولة الرابعة من تلك الاختبارات يومى الـ١٨ والـ١٩ من أغسطس الجارى، فيما ستعقد الجولة الخامسة منها يومى الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ من أغسطس الجارى، وذلك للطلاب الذين أنهوا التسجيل وإدخال الرغبات عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

وتنقسم اختبارات القبول إلى قسمين، ويكون القسم الأول منها حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، ويتم إجراء اختبار معرفى إلكترونى مُخصص لكل طالب، لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها خلال مراحله الدراسية السابقة، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

أما القسم الثانى من اختبارات القبول فيتكون من عدة اختبارات دولية، تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدى للطالب، ومهارات حل المشكلات وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

وذكرت وزارة التعليم العالى أنه تتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بكل جامعة، لمعرفة إمكانية قبوله وفق الرغبة التى اختارها، بالإضافة إلى إلغاء ترشيحه فى حالة مخالفة أوراقه للشروط المعلنة، كما تقدم الجامعات خدمة الإرشاد الأكاديمى المبكر، من خلال لقاء كل طالب يتم قبوله للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

ويطلب من الطالب تسديد ٢٥٪ من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبى عليه فى أحد المستشفيات والمراكز التى تعلن عنها الجامعة، ثم يسمح له باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبًا ملتحقًا بها، ويسدد الطالب باقى مصروفات الفصل الدراسى الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل، ليكون تسجيله بالمقررات قائمًا.

ويتم إجراء اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجته يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية، ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك، مع إجراء مقابلة مع المرشد الأكاديمى للاتفاق على خطة الدراسة، وتحديد المقررات.

اختيار وسط.. ومصروفاتها أقل 50% من «الخاصة»

عن الفروقات بين الجامعات الخاصة والأهلية، قال الدكتور محمد حلمى الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الأهلية اختيار وسط بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتسهم بقدر كبير فى تمكين الطالب من الحصول على شهادة جامعية مرموقة دون متاجرة بأحلامه.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن مصروفات الجامعات الأهلية أقل٥٠٪ مقارنة بمصروفات الجامعات الخاصة، وتهدف لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية التى لم تعد قادرة على استيعاب جميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، وهو ما كان يدفع بعض الطلاب للسفر إلى الخارج والالتحاق بجامعات أخرى، مثل جامعات دول أوروبا الشرقية بسبب انخفاض تكاليفها بعض الشىء.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف التوسع فى الجامعات الأهلية وإنشاء ١٤ جامعة بجانب الجامعات الحكومية والخاصة، وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامعات الأهلية خلال العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٦٠ ألف طالب.

وتتراوح مصاريف كليات الجامعات الأهلية بين ٣١ ألف جنيه و١٠٥ آلاف، وتأتى كليات الطب فى مقدمة الكليات من حيث قيمة المصروفات بـ١٠٥ آلاف جنيه، تليها طب الأسنان بـ٩٧ ألفًا، والصيدلة بـ٨٥ ألفًا، والهندسة بـ٦٩ ألفًا، والحاسبات بـ٦٩ ألفًا، والعمارة بـ٦٩ ألفًا، والطب البيطرى بـ٦٠ ألفًا، والعلاج الطبيعى بـ٦٣ ألفًا، والعلوم الاجتماعية والإنسانية بـ٤٣ ألفًا، واللغات التطبيقية بـ٤٣ ألفًا، والدراسات القانونية بـ٤٥ ألفًا، والعلوم الإدارية بـ٤٦ ألفًا، والسياحة والضيافة بـ٤٠ ألفًا، والإنتاج الإعلامى بـ٥٠ ألفًا، ومجال الفنون بـ٤٩ ألفًا، وهندسة المنسوجات بـ٥٨ ألفًا، والصناعات التكنولوجيا بـ٣٩ ألفًا، والعلوم الأساسية المتقدمة بـ٤٨ ألفًا، والغذاء والصناعات الغذائية بـ٤٣ ألفًا، والزراعات الصحراوية بـ٤٣ ألفًا، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بـ٣٩ ألفًا، والتمريض بـ٣١ ألف جنيه.

أشرف سعد: تجمع بين التعليم الحديث والخبرة التطبيقية

قال أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، التى تهدف إلى تخريج جيل يتميز بالموازنة بين المعارف والمهارات ويسعى لإعلاء شعار صنع فى مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها، يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة. من جانبه، كشف الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، عن أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة للعام الجامعى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ تشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية.

أولياء الأمور: بديل مناسب يراعى الظروف المادية

من جهة أولياء الأمور، قال كمال سعيد، إن الجامعات الأهلية ستكون بديلًا مناسبًا للجامعات الخاصة فى حال عدم قدرة الطالب على الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الحكومية التى يرغب فيها نظرًا لانخفاض مصروفات «الأهلية» مقارنة بالجامعات الخاصة، إضافة إلى أنها تنهى أزمة الكليات الوهمية.

ووافقه الرأى طه جميل، أحد أولياء الأمور، معربًا عن أمله فى افتتاح جامعات أهلية أخرى إضافة إلى الـ٤ الحالية، حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من الاستفادة من خدمات الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب التحاق لابنته فى جامعة الجلالة، مضيفًا أنه متشوق لأن تكون نجلته ضمن الدفعة الأولى من خريجى الجامعة.

تخصصات متنوعة تغطى العلوم الإنسانية والطب والذكاء الاصطناعى والفلك وريادة الأعمال والابتكار والطيران

تقدم جامعة الملك سلمان الدولية ٥٦ برنامجًا أكاديميًا فى ١٦ مجالًا، وتشمل المجالات الأكاديمية بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر: «العلوم الأساسية، والصيدلة، والزراعات الصحرواية، والعلوم الإدارية والأعمال، والطب البيطرى، وعلوم المجتمع». كما يوفر فرعها بمدينة شرم الشيخ برامج متنوعة فى: «مجالات السياحة والضيافة، وهندسة العمارة، والفنون والتصميم، واللغات التطبيقية».

ويقدم فرع الجامعة بمدينة الطور برامج: «الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية»، إضافة إلى برامج حديثة تواكب متطلبات سوق العمل مثل: «الذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا النانو، والطاقة الجديدة والمتجددة».

أما جامعة الجلالة فتقدم عددًا من المجالات الأكاديمية، وتشمل: «علوم التمريض، والطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصيدلية، والعلوم الإدارية، والعلوم الأساسية، والعلوم الهندسية، والفن والتصميم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والإنتاج الإعلامى، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية».

وتضم جامعة العلمين الدولية كليات: «الأعمال، والإعلام والاتصال، والدراسات القانونية الدولية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والدراسات العليا، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والصحة العامة ويشمل تخصصات (الصحة العامة العالمى، والصحة البيئية والمهنية، والوبائيات والإحصاء الحيوى، والإدارة الصحية، والتغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية)».

كما تضم جامعة المنصورة الجديدة تخصصات متعددة أبرزها: «الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والإعلام والاتصال، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، وكلية دراسات عليا، وريادة الأعمال والابتكار، والإدارة، والتمويل والاستثمار، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة البترول والغاز، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، وبرنامج الطب والجراحة».