التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بكرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة المركز، أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة الذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.