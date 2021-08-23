ضبط 250 تاجر مزاج في حملة أمنية مكبرة بشبرا الخيمة

كشفت مصادر أمنية عن أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن استغاثة لأحد الأشخاص تضرر خلالها من انتشار ترويج المواد المخدرة بشارع حجاج بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ملتمسًا اتخاذ اللازم.

بالفحص والتنسيق مع قطاعى (الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) ومديرية أمن القليوبية، أمكن التوصل إلى نجاح الأجهزة الأمنية فى توجيه عدة حملات مكبرة استهدفت متجرى المواد المخدرة ومروجيها بشبرا الخيمة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تم ضبط (197) قضية مخدرات بإجمالى (250) متهم.

كما تم استهداف بؤرة إجرامية بشارع حجاج بشبرا الخيمة أسفرت عن ضبط عدد (3) متهمين بحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة).