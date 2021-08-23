الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دمياط الجديدة وجمصة وبلطيم.. فعاليات برنامج «صيف بلدنا» بمحافظات مصر

صورة من إحدى الفعاليات
صورة من إحدى الفعاليات

تقدم قصور الثقافة العديد من العروض في مصايف مصر عبر فعاليات تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله ضمن جهود قصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكافة المواطنين خاصة أماكن التجمعات بالمدن الساحلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

أسوان والوادي الجديد للفنون الشعبية بعروض صيف بلدنا

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن عروض "صيف بلدنا" الفنية، تواصل فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أسبوعها الرابع بمدينة دمياط الجديدة على مسرح الحديقة المركزية، حيث أطلت علينا الليلة 14 بمشاركة فرقتى الوادي الجديد وأسوان للفنون الشعبية، وتم تقديم عدد من الرقصات الشعبية لفرقة الوادى الجديد منها "البلح، رقصة الحزام، رقصة الكف"، بينما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية افتتاحية موسيقية غنائية وعدد من الرقصات والعروض النوبية منها "الكارج، البشارية، السوق السياحي، الكف الجعفري، ونجرشاد والتاتا، والزفة النوبي".

التحطيب والمزمار السوهاجي يتألق بمصيف جمصة

فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم للخروج للجماهير وتقديم الخدمات الثقافية والفنية لهم، وللأسبوع الرابع على التوالي واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عروض الفرق الفنية للهيئة بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله ضمن عروض "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عرضا فنيا متميزا بشاطئ مصيف جمصة بقيادة الفنان محمد الرز، تضمن مجموعة متنوعة من الرقصات التي تعبر عن الفلكلور والتراث الصعيدي منها "خلخال، نخل عالي، التنورة، التحطيب، خليها علي الله" وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير.

فنون السمسمية على شاطئ بلطيم بعروض صيف بلدنا

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عروضها الفنية بالمدن الساحلية والمصايف بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله من خلال عروض "صيف بلدنا"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث تألقت فرقة المطرية التلقائية للسمسمية على شاطىء النرجس بمصيف بلطيم بقيادة الفنان خالد الشناوي وقدمت باقة من الفقرات المتميزة ومنها "بسم الله سمينا، صيادين المطرية، مونولوجست، كورال أطفال، وختمت بفقرة التنورة" وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير.

برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
برنامج �صيف بلدنا
صيف قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالات صيف بلدنا مصيف بلطيم فرق الفنون الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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