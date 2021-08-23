ماس كهربائي وراء حريق «شقة الخصوص»

نجح رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القليوبية في إخماد حريق نشب بشقة عقار في دائرة قسم شرطة الخصوص، دون خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من قسم شرطة الخصوص، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة النورة دائرة القسم.

على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وبالمعاينة والفحص تبيّن أن الحريق نشب بشقة بالدور السابع بالعقار، كما أن الشقة مستأجرة «إيجار قديم»، لـ«طارق. إ. ط» (58 سنة) وأتت النيران على محتويات الشقة.

كما رجحت المعاينة الأولية بالشقة أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي ولا توجد أي شبهة جنائية به، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.