الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، المسئولية عن جرائم بؤر الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

إدانة جرائم المستوطنين الإسرائيليين

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك جريمة إطلاق النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم، وجريمة إحراق أشجار الزيتون في بورين وجرائم التطهير العرقي المتواصلة في القدس والأغوار، كما تحمّل حكومة الاحتلال المسئولية كاملة عن اعتداءات بؤر الإرهاب اليهودي والجرائم المرافقة لها ضد المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة بوضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب، ومنعهم من دخول أراضيها وملاحقتهم ومحاكمتهم، كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان المتطرفة غير القانونية وغير الشرعية، التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنه على المجتمع الدولي أن يتحرك ضد جميع أشكال التمييز والفصل العنصري والاضطهاد التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين، وأن إسرائيل دولة احتلال وفصل عنصري "أبرتهايد".