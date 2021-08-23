الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز 3 ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

حجز 3 ينقبون عن الآثار
حجز 3 ينقبون عن الآثار

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حجز 3 أشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات، تمّ ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة القسم وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم داخل غرفة بالعقار، (مستأجرة بمعرفة أحدهم)، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدرب الاحمر نيابة الدرب الأحمر الجزئية التنقيب عن الآثار التحريات الاثار تحقيق أرباح غير مشروعة ب

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حياة ثقافية كريمة

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