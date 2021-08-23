تحتفي بالخطاط السوداني الرائد عثمان وقيع الله.. صدور العدد الجديد من «حروف عربية»

صدر العدد الجديد (52) من مجلة "حروف عربية"، حيث كتب رئيس التحرير علي عبيد الهاملي في افتتاحية العدد عن كيف انتشرت اللغة العربية والحرف العربي بين أقوام لم تعرف أقدامها أرضا عربية منذ الولادة حتى الموت، وأضاف: (قبل ما يقرب من 500 عام أنشأ الشيخ اليمني عبدالله النقشبندي الملقب "أمير العرب" مدرسة بمدينة بخارى بأوزبكستان أطلق عليها "مير عرب". ظلت هذه المدرسة لقرون عدة مركزًا حيويًا مهمًا لنشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية في وسط آسيا).

يرأس تحرير المجلة علي عبيد الهاملي ونائب رئيس التحرير الخطاط الإماراتي خالد الجلاف ومدير التحرير ناصر عراق، والمدير الفني محمد فراس عبو، وهيئة التحرير تاج السر حسن وشيخة المطيري والدكتور إياد إبراهيم.

ضم العدد ملفا متنوعًا أعده تاج السر حسن عن الخطاط السوداني الرائد عثمان وقيع الله (1925/ 2007) شارك فيه كل من الدكتور محمد عبدالرحمن حسن والدكتور سعد الدين عبدالحميد ومدني جاهوري وتاج السر حسن والدكتور يوسف عايدابي والدكتور منصور خالد والدكتور حسين جمعان والدكتور سعد الدين عبدالحميد والدكتور محمد عبدالرحمن أبوسبيب ومحمد حسين الفكي وشربل داغر وإدريس البنا وغيرهم، كما نشرنا كلمة ثناء كتبها في عثمان وقيع الله كل من الروائي السوداني الراحل الطيب صالح، والشاعر العراقي الراحل بلند الحيدري.

وفي باب دراسات نشر الأستاذ الدكتور صلاح محمد حسن دراسة بعنوان (التجريد في الحروفية السودانية… ريادة عثمان وقيع الله).

وفي باب مكتبه قدم الأديب محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد عرضا لكتاب (كيف تقرأ الخط الإسلامي) الذي أصدره متحف المتروبوليتان بنيويورك للكاتبة مريم اختيار. وفي باب دراسات كتب الدكتور صلاح محمد حسن بحثا بعنوان (التجريد الحروفي والحداثة السودانية)، أما في باب لقاء العدد، فقد أجرى تاج السر حسن حوارًا مع الخطاط الجزائري عبدالرحيم مولاي مبتكر الحساب الذهبي، وفي باب المنوعات كتب الدكتور محمد حسن دراسة عن كتاب (دلائل الخيرات) وهو أكثر كتاب مطبوع في مصر بعد القرآن الكريم.

وكتب الخطاط علي ممدوح قصيدة العدد وهي (أغدًا ألقاك) للشاعر السوداني الهادي آدم التي ترنمت بها أم كلثوم. وهدية العدد عبارة عن لوحة حروفية للخطاط السوداني عثمان وقيع الله.