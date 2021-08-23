«مستثمري المنيا» تشيد بخطة الحكومة لتدشين المجمعات الصناعية

قال المهندس علاء مرسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن القيادة السياسية نفذت خطة عظيمة في تدشين المجمعات والمدن الصناعية الجديدة، حيث ادت إلى زيادة حجم المنتجات المحلية في السوق.

وأضاف مرسي في تصريح لـ"الدستور"، أن المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الروبيكي للجلود، ومدينة "سايلو فودز" الغذائية، بالإضافة إلى مدينة الدواء، ساهما في خلق عدد كبير من فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الصادرات المصرية، والعمل على تقليل الواردات.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن جهود وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في طرح وحدات صناعية جاهزة المرافق وبأسعار مناسبة لأي مستثمر، سيعمل على تدعيم خطة الدولة في القضاء على منظومة الاقتصاد غير الرسمي، ودخوله في المنظومة الرسمية.

وطالب رئيس جمعية مستثمري المنيا، بضرورة استغلال الأراضي الفضاء القريبة من المناطق الصحراوية في حدود المحافظات تدشين مجمعات صناعية جديدة عليها، بالإضافة إلى إنشاء مقرات سكنية للعمال في تلك المناطق.

الجدير بالذكر أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة وتدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية، فضلاً عن تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة.