الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق القمة بين الرئيس الروسي والعاهل الأردني في موسكو

العاهل الاردنى
العاهل الاردنى

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، القمة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وغادر الملك عبدالله، أمس الأحد الأراضى الأردنية متجها إلى موسكو.

فيما أدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله بحضور هيئة الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وعقد آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية.

من جانب آخر، تشهد مدينة "كوبينكا" بضواحي العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني الدولي، بمشاركة دولية واسعة.

وينعقد المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس الجاري، في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني وميدان "ألابينو" للتدريب العسكري ومطار "كوبينكا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك اليوم الإثنين في مراسم افتتاح المنتدى العسكري، وإن الرئيس بوتين سيشارك في افتتاح المنتدى العسكري "الجيش - 2021" والألعاب العسكرية الدولية 2021 في مجمع باتريوت".

ويهدف المنتدى إلى المساعدة في إعادة التجهيز التقني وزيادة كفاءة أنشطة وزارة الدفاع الروسية، وتحفيز التطوير المبتكر للمجمع الصناعي العسكري في روسيا والمساهمة في تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.

وانطلق المنتدى يوم أمس الأحد أما الافتتاح الرسمي فسيتم اليوم بمشاركة الرئيس الروسي، وينقسم المنتدى إلى معارض ومسابقات عسكرية وبرامج علمية وتجارية، كما ينظم خلال المنتدى عددا من الفعاليات البروتوكولية والثقافية، وستعرض خلال فعاليات المنتدى نماذج مئات الأسلحة العسكرية الحديثة، بما في ذلك طائرات بدون طيار وستعرض للمرة الأولى المدرعة الروسية المطورة "بي إم بي - 3".

وفي إطار منتدى "الجيش - 2021" سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا، وسيبحث الزعيمان، حسب الكرملين، أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتقنية والتجارية والاقتصادية.

روسيا موسكو الرئيس الروسي العاهل الاردني القمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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