مصر تؤكد تضامنها مع السودان في أزمة الفيضانات الأخيرة

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية، في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة؛ مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة.

فيضانات السودان

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات المدمرة التي اجتاحت السودان إلى 52، مع وفاة أم وطفلتها في جنوب شرق البلاد، وفق ما قال مسئول سوداني، الإثنين.

وصرح الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العميد عبدالجليل عبدالرحيم، لـ"سكاي نيوز عربية" بأن سيدة وطفلتها لقيتا حتفهما، أمس، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في ولاية سنار، جنوب شرق السودان.

ومع هاتين الضحيتين، ترتفع حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات في السودان إلى 52، بينهم 26 في ولاية نهر النيل، شمال البلاد.

وكشف الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني عن انهيار 3890 منزلًا بشكل كلي، وأكثر من 12 ألفًا و500 منزل بشكل جزئي.

وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أن السيول المتدفقة أدت إلى قطع الطريق الوطني المؤدي إلى ولايتي سنار والنيل الأزرق في موقعين اثنين.

ارتفاع منسوب نهر النيل

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن نهر النيل الرئيس سجل اليوم 16 مترًا و17 سم بارتفاع 5 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1 سم عن منسوب العام الماضي.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل في السودان، إلى هدوء الأحوال بالمحليات، وناشدت الغرفة كل المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول لارتفاع مناسيب النيل حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.