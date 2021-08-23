محافظ الفيوم يبحث آليات النهوض بمصنع جرفس للأعلاف

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث أليات النهوض بمصنع جرفس للأعلاف، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد ثابت مدير ادارة الأملاك، والأستاذ وسام فرحات مدير إدارة الانتاج بالديوان العام، والاستاذ محمد عبد المعز مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، والمستشار القانوني لشركة أعلاف الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الإجتماع تناول بحث أفضل الطرق لإعادة تشغيل مصنع جرفس للأعلاف، وكيفية استغلال أرض المصنع، من خلال الشراكة مع بعض الجهات الحكومية، فضلاً عن مناقشة إعادة النهوض بالمصنع، لزيادة إنتاجيتة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، أو فرض بدائل أخرى للاستثمار به، فضلاً عن تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الجديدة عليها.

وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع ببحث إمكانية إقامة محال تجارية بسور المصنع لتوفير مصادر جديدة للدخل، ودراسة عمل موقف لسيارات الأجرة بامتداد السور نفسه، تخفيفاً على المواطنين وتيسير الحركة المرورية، منعاً للتكدس داخل مدينة سنورس.

وأكد المحافظ، على سرعة عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة أعلاف الفيوم، لدراسة كافة الخطط من خلال العمل على زيادة رأس المال بضح استثمارات جديدة، أو التعاون والشراكة مع هيئة تنمية الصعيد لتأهيل وتطوير أصول المصنع للعمل بكامل طاقته، أو استشمار جزء من المصنع لأنشطة أخرى.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة عقد لقاء بين ممثلي هيئة تنمية الصعيد، ومجلس إدارة شركة أعلاف الفيوم، لعرض الرؤى المختلفة لكيفية تأهيل وتطوير المصنع ورفع كفائته، مع وضع البدائل الإيجابية للاستفادة بأرض المصنع في انشطة استثمارية جديدة، فضلاً عن دراسة الهيئة لآليات الاستثمار الأمثل للمصنع.

الجدير بالذكر أن مصنع أعلاف الفيوم بجرفس، يأتى على مساحة 25 ألف م2، وتم إنشاؤه عام 1986 برأس مال 5 مليون جنيه، ويضم خط إنتاج علف حيواني وعدد 3 مكبس بطاقة 50 طن لكل مكبس بالوردية، ووحدة لاستخلاص وعصر الزيوت، ومخازن لقطع الغيار، وورشة صيانة، فضلاً عن 6 صوامع تخزين خارجية بطاقة 300 طن لكل صومعة.