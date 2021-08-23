الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل « تعليم بورسعيد» يشهد تطعيم العاملين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكيل الوزارة يشهد
وكيل الوزارة يشهد عملية تطعيم العاملين بالتعليم بالجرعة الثا

شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عملية تطعيم العاملين بتعليم بورسعيد بالجرعة الثانية من ‏اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم.‏

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الجرعة الثانية من اللقاح كانت لمن تلقوا الجرعة الأولى منذ 3 شهور، في الحملة التي استهدفت القائمين على ‏امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية حرصا على صحتهم وسلامتهم و كإجراء احترازي ‏ووقائي ضمن خطة الدولة ‏الشاملة للحد من يانتشار فيروس كورونا المستجد.‏

- تطعيم أكثر من 150 فرد اليوم باللقاح

ولفت وكيل الوزارة ، إلى أن الفريق الطبي المتنقل قام بتطعيم أكثر من 150 فرد اليوم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المطابق لنفس ‏الجرعة الأولى مع تدوين بيانات متلقى اللقاح بالكارت الخاص به الإجابة على استفسارات الموظفين.

 

وأشار "باهي" إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لاستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ، ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم موجها الشكر لكل الأطقم الطبية المتنقلة وللقائمين على عملية ‏التطعيم ‏بمديرية الشئون الصحية والطب الوقائي بالمحافظة.‏

 

كانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ فترة بدء عملية  تطعيم فئة العاملين بالتربية والتعليم باعتبارهم أولوية للحصول على لقاحات ‏فيروس كورونا وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار الفيروس وصولا لعام دراسى جديد آمن.‏

وكيل وزارة يشهد عملية كورونا

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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