الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد انتشار رائحة كريهة.. سيدة تكتشف وفاة شقيقها في منزله بالدقهلية

جثة
جثة

اكتشفت ربة منزل بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، وفاة شقيقها، بعد انتشار رائحة كريهة بالمنطقة، لتجد الجثة على الأرض فى حالة تعفن داخل محل سكنه.

و تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من المدعوة "ن. م"،  48 سنة ربة منزل، ومقيمة منطقة البر الثاني بندر المطرية، باكتشافها وفاة شقيقها المدعو “أ.م ” 33  سنة، سائق "توكتوك"، ومقيم بذات العنوان داخل مسكنه الملاصق لمنزل شقيقته المبلغه.

فحص مكان البلاغ

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابق واحد بالطوب الأحمر و المونة الاسمنتية، و وجود جثمان المذكور مسجى على ظهره بأرضية صالة المنزل، فى حالة تعفن رمي ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، أخطرت النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثمان، وقررت نقله لمستشفى المطرية المركزي. 

وبسؤال المبلغة قررت بانبعاث رائحة كريهة من منزل شقيقها وحال استبيانها الأمر تبين وفاته، وأضافت أنه يقيم بمفرده و كان يتعالج بالمنزل،  ولم تشاهده منذ فترة ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، ورد تقرير المفتش الصحي يفيد أنه بالكشف على الجثمان تبين أنه في حال تعفن و لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2073 لسنة 2021 إداري مركز المطرية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مركز المطرية رائحة كريهة محافظة الدقهلية سائق توك توك مدير أمن الدقهلية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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