الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

رئيس«قصور الثقافة»: خطة لتطوير المواقع الثقافية المعطلة في محافظات مصر

هشام عطوة
هشام عطوة

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على خطة لتطوير مجموعة من المواقع الثقافية المعطلة التابعة لها في محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحاته لـ "الدستور"، أن من بين هذا المواقع مسرح السامر، حيث يجري إنهاء التراخيص الخاصة به وإجراءات الحماية المدنية، وقصر ثقافة دمياط، وقصر ثقافة الغردقة، ومسرح 23 يوليو، ومسرح الطور، وقصر ثقافة شبين الكوم، وقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة مطروح.

وأشار "عطوة"، إلى أن أغلب المواقع التي سبق ذكرها، في المراحل النهائية من التجهيز، استعدادًا لتحديد مواعيد لافتتاحها عودة النشاط الثقافي والفني بها، واستقبال الرواد من الجمهور، والمواطنين، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المقدمة.

برنامج كبير من الأنشطة لتقديمها في المواقع التي تم تطوريها

وأكد رئيس قصور الثقافة، على أن تلك المواقع يعد لها برنامج كبير من الأنشطة التي تقدم فيها، لاستقطاب المواطنين، ورفع وعيهم، ونشر المعرفة بينهم، لمواجهة أي أفكار ظلامية من الممكن أن تبثها الجماعات الخارجة على القانون.
 

وتمتلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرابة الـ 600 موقعا ثقافيا في كافة محافظات الجمهورية، متنوع ما بين قصر، وبيت، ومكتبة، يعاني البعض منهم العديد من الأزمات، أمثال إعادة الترميم، أو التطوير، أو الحماية المدنية، وهو ما أدى إلى غلقه.

وتعمل الهيئة في الوقت الحالي، حسب ميزانية الباب السادس المخصص لتلك المواقع، على تطوير تلك المواقع بشكل سنوي، حسب ما يتوفر من الميزانية الخاصة بهم.

وكانت قد افتتحت الهيئة خلال العامين الماضيين قرابة 30 موقعا ثقافيا مختلفا بالمحافظات المصرية، تستقبل تلك الأماكن المئات من الجماهير والمواطنين، لمشاهدة العروض الفنية، والثقافية التي تقدم هناك، لرفع الوعي ونشر المعرفة، ومن ضمن المواقع التي افتتحت مؤخرًا قصر ثقافة شمال سيناء، الذي أحدث بهجة كبير بين المواطنين هناك.

لفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تطوير مجموعة من المواقع الثقافية محافظات الجمهورية مسرح السامر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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