الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

‎«كان ملاذًا للفقراء».. قساوسة يلقون خطبة الوداع في حب ماهر لبيب

ماهر لبيب
ماهر لبيب

بدأت منذ قليل فعاليات أحداث خطبة الوداع الخاصة بتشيع جثمان الفنان الراحل ماهر لبيب، وذلك بكنيسة مارجرجس في مصر الجديدة .

وتحدث خلال الخطبة عدد كبير من القساوسة الذين أظهروا حالة حب شديدة للراحل الذي وصفوه بالشخص العطوف، والدائم العطاء لما فعله خلال حياته تجاه الفقراء والمساكين في كل ربوع مصر.

وتحدث أحد القساوسة في الكنيسة حول فكرة تبرعه الدائم بالكثير من أمواله الخاصة في خدمة الفقراء، مشيرًا إلى أنه كان يساعد الكبير والصغير بشكل دائم أيضًا، حيث أنه كان يقف بجانب الكثيرين في أوقات أزماتهم المختلفة.

وانطلقت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان ماهر لبيب بكنيسة مارجرجس، وسط تواجد عدد محدود من أقاربه وأصحابه، الذين بدوا في حالة انهيار شديد وبكاء.

وتعمل أسرة الراحل على اختيار موعد محدد لإقامة العزاء، حتى يتثنى لكافة محبيه وأفراد أسرته وأصدقائه المقربين تقديم واجب العزاء.

وقد رحل عن عالمنا أمس الفنان ماهر لبيب عن عمر يناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض، واشتهر بتقديم أدوار في مسلسلات "أحلام الفتى الطائر" و"يوميات ونيس" .

والجدير بالذكر ان ماهر لبيب، ممثل مصرى بدأ مشواره الفنى فى منتصف السبعينيات ولعب أدوارا ثانوية فى السينما والتليفزيون، أبرزها كان المحقق أو الضابط الذى يظهر فى نهاية الفيلم ليقبض على الأشرار.

وهو واحدًا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، قدم أدوار البطولة في أفلام الأنبا إبرام والأنبا صموئيل المعترف، والقمص إبراهيم البسيط، وفيلم القديس سمعان الخراز، وغيرها من الأدوار التي تركت علامة في مجال الأفلام الدينية المسيحية.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها مسلسل "الشارع الجديد" مع فردوس عبدالحميد عام 1997 ومسلسل "وجه القمر" عام 2000 مع فاتن حمامة، توفيت في 15 ديسمبر عام 2013.

ماهر لبيب تشيع جثمان تشيع جثمان الفنان الراحل ماهر لبيب بكنيسة مارجرجس في مصر الجديدة القساوسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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