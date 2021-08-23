الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: تطوير 40 دار رعاية بتكلفة 2 مليار جنيه

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تطوير دور الرعاية، وفقا لتوجيهات الرئيس الذي وعد بالمساهمة فى تطوير 40 مؤسسة كبيرة لتوفير كافة احتياجات الأطفال بمؤسسات الرعاية، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تضم هذه الدور  كل احتياجات الأطفال، حيث توفر لهم بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليس فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة، والفن والمسرح، وأيضا مكان للتغذية، وإلكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأكدت خلال لقاء الجمعيات الأهلية المشاركة فى حياة كريمة، أنه سيتم  تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يقوم عليه أبناء المؤسسة بمعنى أنهم سوف يستقبلون شكاوى إخواتهم، ويوفون الوزارة بتقرير عما يحدث داخل هذه المؤسسات.

وأعلنت وزارة التضامن عن أنه يوجد 21 مؤسسة فى 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد  10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة فى عدد من المحافظات التى تضم عددا كبيرا من كبار بلا مأوى، كما طور برنامج بلا مأوى 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة.

ولأول مرة تم إنشاء قاعدة بيانات معتمدة في الوزارة تحتوي علي بيانات للأطفال، كما تم استحداث كاميرات مراقبة في المؤسسات، علاوة على وجود أنظمة تتبع في الوحدات وكاميرات لمتابعة سير العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج الأطفال فى المجتمع من خلال تأهيلهم بالبرامج والأنشطة، حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة المجتمع لأنهم لن يقيموا بصفة دائمة بالمؤسسات، لأنهم فى فترة انتقالية وعليهم أن يتجهوا إلى الخروج للمجتمع بمساعدة الوزارة.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج كاميرات مراقبة قاعدة بيانات مؤسسات الرعاية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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