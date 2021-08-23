الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع صياد غرقًا في نهر النيل بمركز دار السلام بسوهاج

غرق شخص
غرق شخص

لقى صياد مصرعه غرقًا بنهر النيل دائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وعثر على جثته وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة مركز دار السلام وتم نقلها للمشرحة بمستشفى دار السلام.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة وتبين أنها لصياد 35 سنة ويقيم بذات الناحية.

وبسؤال شقيقه 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام شقيقه المذكور بصيد الأسماك بناحية قناطر نجع حمادي اختل توازنه وسقط من أعلى المركب بالنهر مما نتج عنه غرقه، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرًا بالواقعة.

كان قد تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد غرق شخص بنهر النيل دائرة مركز ساقلته، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ.

وتبين غرق (س . أ 15 عامًا) طالب، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وقرر نجل عمه ( ح . خ 31 عامًا) عامل، أنه أثناء قيام نجل عمه بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

سوهاج ضباط السلام مستشفى النيابة وفاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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